Іноземні громадяни скоїли понад 2700 злочинів на території України

Упродовж року міліцією зафіксовано на території України 2787 злочинів, вчинених іноземними громадянами.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

За їх даними, протягом року викрито понад 150 злочинних груп етнічного характеру, на рахунку яких - 318 квартирних крадіжок. Зокрема, лише у Києві затримано понад 20 таких груп, в тому числі 10 груп «барсеточників» та одинадцять - квартирних крадіїв.

У Києві, зокрема, затримано злочинну групу у складі громадянина Грузії та киянина, які учиняли крадіжки з квартир шляхом злому серцевини замка. Зловмисників викрито в скоєнні шести квартирних крадіжок. У Києві затримано також двох громадян Грузії, яких викрито у скоєнні 16 квартирних крадіжок. У Шевченківському районі столиці затримано трьох громадян Грузії, які на вулиці, погрожуючи пістолетом відібрали в приватного підприємця сумку, у якій знаходилося 211,2 тисяч євро. Крім того, доведено причетність зазначених осіб до скоєння 11 червня ц.р. у Києві розбійного нападу на громадянина, внаслідок чого вони заволоділи грошима потерпілого у сумі 1 млн. 950 тис. гривень.

На Донеччині затримано злочинну групу у складі чотирьох громадян Грузії, які вчиняли квартирні крадіжки шляхом пошкодження замків. Доведено їх причетність до шести злочинів. Наразі стосовно всіх членів групи обрано запобіжний захід - узяття під варту.

У Черкасах затримано громадянина, який розшукувався правоохоронними органами Грузії за викрадення на території зазначеної держави семи мільйонів доларів США з банківських установ.