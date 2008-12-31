Фільм «Термінатор» визнали культурним надбанням США

Бібліотека Конгресу США включила фільм Джеймса Камерона "Термінатор" (1984) до списку 25 фільмів, визнаних у 2008 році культурним надбанням країни, повідомляє Лента.руз посиланням на Reuters.

Низькобюджетний блокбастер, знятий всього за 6,4 мільйона доларів, став одним з найвідоміших фільмів в історії кінематографа, а Арнольд Шварценеггер, який виконав у ньому роль кіборга з майбутнього, здобув світову славу і став одним з символів голлівудського кіно. Пізніше були зняті два сіквели "Термінатора": "Teрмінатор II: судний день" (1991) і "Термінатор III: повстання машин" (2003), а також телесеріал "Термінатор: хроніки Сари Коннор" (2008). Ще один фільм "Термінатор IV: і прийде рятівник" вийде в прокат у 2009 році.

Щорічно Бібліотека Конгресу США відбирає для своїх фондів по 25 фільмів, що являють історичну, культурну або естетичну цінність. У 2008 році разом з "Термінатором" до списку увійшли такі фільми, як "Людина-невидимка (1933) ", "Асфальтові джунглі" (1950), "Лице в натовпі" (1957), "Холоднокровно" (1967), "Вибавлення" (1972) та інші.

Загалом у фільмосховищі знаходиться 500 фільмів. Для них створюються спеціальні умови зберігання і регулярно проводяться реставраційні роботи, щоб, наскільки це можливо, зберегти плівку в первозданному вигляді.