Газпром заявляє, що повністю припинив постачання до України

Об`єм скорочення - 90 млн. кубометрів

Постачання газу на Україну припинені повністю, повідомили журналістам в управлінні інформації ВАТ "Газпром". "Постачання в Україну припинені повністю 1 січня о 10.00 (час московський). Об`єм скорочення склав 90 мільйонів кубометрів. Транзит газу до Європи продовжується в об`ємі 300 мільйонів кубометрів на добу", - передає РІА "Новости".

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