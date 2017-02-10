У Києві пройшла акція "велосипедом на роботу" (фото, відео)

Як повідомляє Асоціація на своєму офіційному сайті, акція проведена в рамках Всесвітнього зимового дня «Велосипедом на роботу».

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«У зимовий день “Велосипедом на роботу” люди з різних країн по всьому світу обирають велосипед як вид транспорту, щоб доїхати на роботу, навчання, у справах. Зимовий День “Велосипедом на роботу” проходить цього року 10 лютого в усьому світі, усім охочим пропонують зареєструватися на сайті Winterbiketoworkday.org, де на інтерактивній карті буде видно, яке місто світу є найбільш велосипедним взимку», – повідомляють в Асоціації.

«Асоціація велосипедистів Києва знає, що клімат не є перешкодою для їзди на велосипеді в Києві протягом усього року. Тож ми закликаємо КМДА до створення велосипедної інфраструктури та утримання доріг взимку в чистому стані, а Київавтодор – до врахування велосипедного руху при реконструкції вулиць», – додали в організації.