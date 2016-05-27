Велосипедисти закликали владу знизити ліміт швидкості на дорогах у містах до 50 км/год

Про це повідомила на прес-конференції в УНІАН координатор з національної роботи Асоціації велосипедистів Києва Ірина Бондаренко.

"Ми виступаємо за те, щоб швидкість на дорогах у містах України було знижено до безпечного рівня. Безпечний рівень, як і в більшості міст Євросоюзу становить 50 км/год, це ліміт", - сказала Бондаренко.

Крім того, на думку Бондаренко, необхідно зменшити ліміт нештрафованого перевищення швидкості на дорогах з 20 км/год до 5 км/год.

Читайте такожУ Києві біля метро "Лівобережна" 25 травня відкриється третій перехоплюючий велопаркінг

Вона зазначила, що головною причиною смертності серед пішоходів і велосипедистів на дорогах є перевищення водіями безпечної швидкості руху.

"У разі наїзду на пішохода чи велосипедиста зі швидкістю 50 км/год, у них є 90% шансів вижити, на відміну від наїзду на швидкості 60+ км/год, коли шанси вижити зменшуються до 5%", - сказала активіст.

Вона додала, що раніше активісти велосипедного та пішохідного руху з ряду українських міст підписали петицію з вимогою встановити безпечний ліміт швидкості в містах України та передали документ на розгляд у Кабмін, однак відповіді поки що не отримали.

Читайте такожКличко впав з велосипеда дорогою на роботу (фото)

Крім того, як очікується, під час проведення масштабного велопараду - Всеукраїнського Велодня, який пройде 28 травня в Києві та 29 травня в Харкові з метою популяризації велосипедного руху, активісти також підпишуть цю петицію.

За словами присутнього на заході організатора змагання "Київська сотка", депутата Київської міської ради Сергія Харчука, кількість людей, які подорожують містом на велосипедах, зростає, а розвиток велоінфраструктури відстає від цих темпів.

"При цьому місто дуже істотно відстає від розвитку інфраструктури. На жаль, гроші, які виділено в бюджеті цього року, настільки мізерні, що вони суттєво не поліпшать велоінфраструктуру. На наступний рік потрібно переглянути деякі витратні статті бюджету, які не настільки актуальні, як розвиток веломережі", - скаазав він, додавши, що веломережу можна розвивати і за рахунок залучення грантів, однак для цього потрібні бажання влади і колосальна воля".

Як уточнила УНІАН Бондаренко, зараз концепція розвитку велосипедного транспорту в Києві перебуває на стадії затвердження міською владою.

"У цій концепції прораховано, що в Києві має бути більш як 600 км велосипедних доріг, у середньому вартість 1 км такої дороги становить близько 1 млн грн, тобто більш як 500 млн грн на всю програму, яка розрахована на 15 років",- підсумувала активіст.

Як повідомляв УНІАН, маршрут Всеукраїнського Велодня в Києві 28 травня пролягатиме через Європейську площу, Майдан Незалежності, вулицю Хрещатик, вул. Велика Васильківська, вул. Ковпака, вул. Антоновича, м. Либідська (розворот), потім через вул. Велика Васильківська, вул. Хрещатик, Європейську площу, Володимирський узвіз, Поштову площу, Гаванський міст, вул. Набережно-Рибальську і парк Дружби народів. Як очікується, акція в Києві збере близько 10 тис. учасників.

У Києві біля станції метро "Лівобережна" 25 травня відкрився вже третій у столиці перехоплювальний велопаркінг для надання послуг киянам, які добираються до метро на велосипедах. Аналогічні велопаркінги вже працюють біля станцій метро "Виставковий центр" та "Оболонь".

Раніше директор комунального підприємства "Київтранспарксервіс" Артем Шамрай повідомив, що підприємство найближчим часом забезпечить столицю велопарковкою. За його словами, перші велопарковки з'являться біля адмінбудівель і в рекреаційних зонах.