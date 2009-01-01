Нафтогаз скоротив транзит газу до Європи – ЗМІ

"Нафтогаз України" скоротив обсяги транзиту російського газу на 21 мільйон кубометрів на добу, заявив глава НАК Олег Дубина. Слова Дубини цитує сайт телеканалу "Вести".

"Той обсяг, який потрібний для транспортування, виключений з поточної подачі. Це 21 мільйон кубометрів на добу", - сказав Дубина на прес-конференції в Києві. Це, за його словами, пов`язано з необхідністю використовувати вказаний об`єм газу для забезпечення всього транзиту за відсутності підписаних контрактів. Також Дубина заявив, що "Нафтогаз" готовий купувати газ по 235 доларів за тисячу кубометрів. При цьому, за його словами, вартість транзиту необхідно підняти з 1,7 до 1,8 доларів за тисячу кубометрів на 100 кілометрів. "Ми не могли на це погодитися, оскільки це додаткове навантаження на "Нафтогаз" близько 500 мільйонів доларів. Тому була запропонована ціна газу 235 за ціни транзиту 1,8. Це мінімальні цифри, на які ми могли погодитися. Тому кожна сторона залишилася при своїх пропозиціях", - пояснив він.

Дубина заявив, що українська компанія не виходила з переговорного процесу і готова у будь-який час продовжити переговори з "Газпромом". Він знов заявив, що "Нафтогаз" розрахувався за спожитий і закачаний російський газ в 2008 році. Відповідаючи на уточнююче питання, за яких умов він готовий летіти до Москви і продовжити переговори, Дубина сказав: "Якщо я зрозумію, що не буде додаткових витрат для "Нафтогаза" по транспортуванню російського газу до Європи, я із задоволенням полечу до Москви".

РИА новости