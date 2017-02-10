Чоловік, який на смерть збив 4-річну дитину, заплатив заставу та зник

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Трагедія сталася на трасі Київ-Ковель ще у листопаді 2015 року.

Тоді 23-річний водій Ланоса Максим Комулов збив на пішохідному переході хлопчика.

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Потім чоловік заплатив у суді 40 тисяч гривень та зник. Попри клопотання прокурорів та потерпілих про арешт водія, суд дозволив внести заставу.

Тепер засідання у справі скасовують одне за одним, бо немає кого судити.

Інформацію про втечу чоловіка підтверджує і його адвокат, а провину з приводу цього перекладають одне на одного представники суду і прокуратури.