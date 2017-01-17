В Одесі поліція затримала зловмисника, який у грудні втік із зали суду в Києві

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, затриманий скоїв втечу із зали суду в Києві 12 грудня 2016 року.

Даний громадянин обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ст. 185 (крадіжка) та 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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«О 8.30 на вулиці Проценка в Суворовському районі Одеси в результаті оперативно-розшукових заходів із затримання цього громадянина оперативники Управління карного розшуку області застосували табельну зброю», - повідомили в главку.

Як пояснили у відділі, під час затримання зловмисник намагався втекти на автомобілі, але автомобіль був заблокований правоохоронцями в районі вул. Грушевського.

Зловмисника доправили до відділку поліції, і зараз він дає свідчення.

«Його буде передано київським правоохоронцям», - додали в главку.

Як повідомляв УНІАН, у грудні з Києво-Святошинського суду втік 26-річний уродженець Молдови, обвинувачуваний у навмисному вбивстві, незаконному зберіганні зброї і крадіжці.