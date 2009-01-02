В Україні минулої доби скоєно більше 3 тис злочинів

Впродовж минулої доби до органів внутрішніх справ України надійшло 3 тис. 098 заяв про злочини.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності Міністерства внутрішніх справ, вжитими заходами 1005 (32,4%) з них розкрито «за гарячими слідами». Серед розкритих злочинів - 8 вбивств, 20 фактів завдання тяжких тілесних ушкоджень, 3 розбійні напади, 19 пограбувань, 2 факти незаконного заволодіння транспортними засобами.

За незаконне зберігання зброї затримано одну особу. У правопорушника вилучено обріз мисливської рушниці. За злочини в сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин затримано 13 осіб. У них вилучено 1,7 кг наркотиків.

За адміністративні правопорушення, вчинені в громадських місцях, до відповідальності притягнуто 1933 особи.