"Нафтогаз": боргів не маємо, газ не забирали - навіть навпаки

НАК «Нафтогаз України» заперечує наявність заборгованості перед “Газпромом” за спожитий у листопаді-грудні імпортований газ і називає останні заяви представників “Газпрому” неправдивими.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні “Нафтогазу”.

“Підтвердження (СВІФТ) перерахунку НАК «Нафтогаз України» та надходження коштів на рахунок компанії «РосУкрЕнерго АГ» НАК «Нафтогаз України» отримав 30 грудня 2008 року. Відповідний акт, за підписом голови правління Компанії Олега ДУБИНИ знаходиться в офісі ВАТ «Газпром», наголошується у повідомленні.

НАК «Нафтогаз України» також підкреслює, що не виходив в односторонньому порядку з переговорного процесу. “Переговори було завершено внаслідок відмови ВАТ «Газпром» від пропозиції Компанії, якою пропонувалась економічно обґрунтована ціна на газ для українських споживачів та відповідно скоригована до європейського рівня та економічно обґрунтована ставка на транзит російського газу українською територією”, наполягають в “Нафтогазі”.

Крім того, «Нафтогаз України» вважає, що будь-які заяви з боку офіційних представників ВАТ «Газпром» щодо несанкціонованого відбору Україною російського газу, який призначений споживачам Європи, є такими, що не відповідають дійсності та завдають шкоди репутації НАКу як надійного транзитера енергоресурсів до країн Європейського Союзу.

Також «Нафтогаз» заявляє, що, незважаючи на недоотримання з боку ВАТ «Газпром» необхідних обсягів газу для виконання своїх зобов’язань перед країнами ЄС щодо транзиту природного газу, протягом доби використав з власних резервів 17 млн. куб. метрів газу, з яких 10 млн. куб. метрів було протранспортовано до країн Європи та ще 7 млн. кубів було використано для роботи газотранспортної системи.

Як йдеться у повідомленні, «Нафтогаз» неодноразово звертав увагу «Газпрому», що відсутність щорічної угоди щодо транзиту російського газу територією України може призвести, зокрема, до розбалансування синхронної роботи газотранспортних систем Росії, України та ЄС. “НАК «Нафтогаз України» за відсутності означеного документу не може визначити країни та обсяги газу, які вони мають отримати. Це, в свою чергу, не дозволяє компанії визначити напрямки, за якими мають бути спрямовані більші обсяги природного газу”, - додали в “Нафтогазі”.

Саме тому «Нафтогазом» було прийнято рішення виходити з середньодобового обсягу транзиту російського газу, який передбачено офіційними заявками ВАТ «Газпром» та останніми домовленостями на переговорах у грудні минулого року, підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 січня, офіційний представник російського «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ, зокрема, заявив, що Україна веде несанкціонований відбір російського газу, що йде українськими магістральними трубопроводами на експорт до Європи.

Також він стверджує, що “Газпром” досі не отримав від України 1,5 млрд. дол. за поставлений наприкінці 2008 року газ, а також те, що Україна ще залишається винною російській компанії 614 млн. дол. штрафу.