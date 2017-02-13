"Дуже оснащені були озброєнням і боєприпасами": прес-офіцер розповів, хто атакував базу кримськотатарського батальйону

Про це повідомив прес-офіцер оперативного командування "Південь" Ігор Бірюков, передає 112 Україна.

На питання про те, які незаконні збройні формування захопили базу кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджихана, Ігор Бірюков відповів: "Вони представилися командуванням частини, що вони входять в громадську організацію "Аскер". Але той арсенал озброєння, який у них був у той час... ну, дуже оснащені були озброєнням і боєприпасами, які були у них вилучені. Зараз йде облік цього озброєння".

Читайте такожУ ЗСУ прокоментували "захоплення" бази кримськотатарського батальйону поблизу Криму

Також повідомляється, що внаслідок цієї збройної атаки ніхто не постраждав.

На питання про те, з якої зброї атакували незаконні збройні формування, Ігор Бірюков відповів: "І стрілецької, й засоби пересування були броньовані, також були вибухо-небезпечні предмети".

"Зараз з'ясовується усіма правоохоронними органами, чи були наміри атакувати. Швидше, такого наміру не було. Просто демонстрація сили, можливо, я так розумію", - прокоментував ситуацію прес-офіцер.

Нагадаємо, радіо «Куреш» писало, що в селищі Чонгар Херсонської області невідомі озброєні люди у військовій формі захопили базу кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебиджихана. Це сталося 12 лютого ввечері.

Пізніше в ЗСУ заявили, що на підрозділи, які виконують бойові завдання в Херсонській області на кордоні з окупованим Кримом, намагалися здійснити атаку представники незаконного збройного формування.

Згодом Чубаров підтвердив факт нападу на базу кримськотатарського батальйону поблизу Криму.