Ціна на газ для України зросла до 450 доларів

«Газпром» назвав нову ціну поставок газу в Україну в січні на рівні 450 дол. за тисячу кубометрів. Про це журналістам заявив голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР.

Як передає Лента.ру, він висловив сподівання, що пропозиція в 450 дол. найближчим часом поверне «Нафтогаз України» за стіл переговорів.

О.МІЛЛЕР нагадав, що контракт на поставку газу в Україну в 2009 році досі не підписано.

За його словами, «Нафтогаз України» відмовився від «пільгової ціни» поставок газу в 2009 році в розмірі 250 дол. за тисячу кубометрів і «в односторонньому порядку вирішив вийти з переговорів».

«Не повернула українську сторону за стіл переговорів запропонована «Газпромом» ціна за середньоазіатський газ в розмірі 370 дол. за тисячу кубометрів, а також ціна в 418 дол. за тисячу кубометрів», - додав голова російського газового концерну.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня ВАТ «Газпром» припинив постачання газу до України, оскільки Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту на 2009 рік.

Під час переговорів Росія запропонувала Україні купувати в 2009 році газ по 250 доларів за 1 тис. кубометрів (у 2008 році ціна становила 179,5 доларів), проте Україна вважає оптимальною ціну на газ від 200 до 235 дол. Пізніше « Газпром » заявив, що у зв`язку з відмовою Києва купувати газ по 250 дол. його ціна становитиме 418 доларів.

У спільній заяві Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО від 31 грудня 2008 року наводяться результати проведених на підставі умов Меморандуму від 2 жовтня 2008 р. розрахунків, які показують, що на початок 2009 року ціна на російський природний газ на російсько-українському кордоні має становити 201 дол. США/1000 куб.м. при розмірі ставки за транзит не нижче 2 дол. США за тис. куб. метрів на 100 км.