В Одесі засудили екс-міліціонерів до 5 років в'язниці за вимагання грошей

В Одесі Київський районний суд засудив двох колишніх оперуповноважених одеської міліції до п'яти років ув'язнення за вимагання грошей. Про це повідомили у прес-службі Служби безпеки України у Facebook.

Зазначається, що наприкінці 2014 р. співробітники СБУ викрили зловмисників, коли ті намагалися отримати 5 тис. дол. від працівника одного з районних підрозділів Пенсійного фонду за приховування інформації щодо своєї судимості.

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Суд визнав міліціонерів винними і засудив до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Одеській області правоохоронці викрили два підпільні швейні цехи, в яких примушували працювати іноземців-нелегалів.

«Нелегальні виробництва працювали в Овідіопольському районі області, вони виготовляли контрафактний одяг відомих брендів, який реалізовували на одеських ринках», - зазначили в УСБУ.