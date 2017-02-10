В Одеській області викрили злочинців, які примушували іноземців-нелегалів працювати у підпільних швейних цехах

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ в області, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою 9 лютого викрили в Одеській області підпільні швейні цехи, в яких примусово працювали нелегали з однієї з країн Південно-Східної Азії.

«Нелегальні виробництва працювали в Овідіопольському районі області, вони виготовляли контрафактний одяг відомих брендів, який реалізовували на одеських ринках», - зазначили в УСБУ.

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Під час санкціонованих судом обшуків співробітники спецслужби виявили обладнання для виготовлення підробок і готову продукцію. Правоохоронці також затримали 11 іноземців, які тривалий час перебували на території України з порушенням міграційних вимог, без яких-небудь дозволів на роботу.

За інформацією спецслужби, щодня за оптовими цінами цехи виготовляли товарів у середньому на 5 тис. дол.

Оперативники спецслужби встановили, що одним із організаторів підпільного бізнесу є колишній співвітчизник нелегалів, який отримав українське громадянство.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

Зараз тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників нелегального виробництва.