ДТП на трасі Житомир-Чернівці: серед потерпілих - троє дітей

У Хмельницькій області, на 120-му км автодороги Житомир-Чернівці, поблизу с. Самички, водій автомобіля “Ford Fusion”, рухаючись в напрямку м. Старокостянтинів, на заокруглені дороги не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з`їхав у кювет і перекинувся.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, під час ДТП п`ятеро пасажирів автомобіля отримали тілесні ушкодження й були госпіталізовані до лікарні. Серед потерпілих - троє дітей віком від чотирьох до восьми років.