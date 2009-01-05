Куніцин каже, що 10 січня у Севастополі закінчиться щастя

У Севастополі з метою економії коштів для придбання природного газу з 10 січня буде припинено подачу населенню гарячої води.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Севастопольської міської державної адміністрації.

За її інформацією, коментуючи ситуацію з газо- і теплопостачанням міста, голова міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН зазначив: «І Севастопольська ТЕЦ, і «Севтеплоенерго» на сьогоднішній день мають ліміти на газ - майже півтора мільйони кубометрів на добу, всі котельні працюють в нормальному режимі. Аварійні ситуації комунальники усували оперативно, що дозволило городянам зустріти свята в теплі. Ми відновили подачу гарячої води (перед новорічними святами - УНІАН). Але вже 10 січня це щастя закінчиться. Нам треба економити кошти на закупівлю природного газу».

С.КУНІЦИН також повідомив, що на сьогоднішній день борг комунальних підприємств за спожитий газ становить більш як 10 млн. грн. Тому місту необхідно погасити цей борг і добитися виділення лімітів газу на другу декаду січня, зазначив він.