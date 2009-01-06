Студентам замість підручників купуватимуть ноутбуки

Студентам Луганського національного університету (ЛНУ) замість підручників купуватимуть ноутбуки. Про це на щорічній зустрічі зі студентами заявив Президент ЛНУ Віталій КУРИЛО.

Як передає кореспондент УНІАН, на цю думку керівництво університету наштовхнула зростаюча потреба студентства у доступі до наукових та інформаційних джерел.

Луганський національний університет має одну з найпотужніших бібліотек серед українських вишів. ЇЇ фонд становить понад 700 тисяч видань. Щороку вуз витрачає понад 500 тисяч гривень на придбання літератури для бібліотеки. Але контингент університету з року в рік збільшується.

Сьогодні освіту в ЛНУ здобувають понад 26 тисяч студентів. Для того, щоб забезпечити якісну підготовку фахівців необхідно розширити читальні зали університету. Більш близький та простий варіант – перевести роботу в бібліотеці у віртуальний формат. Для цього достатньо забезпечити в університеті вільний доступ студентів до всесвітньої електронної мережі, вважає керівництво вузу.

«Це не так складно для нас, адже ЛНУ має власний широкосмуговий супутниковий канал Інтернету», - пояснив В.КУРИЛО. Крім того, буде допрацьовано електронні каталоги університетських бібліотек та базу електронних підручників. Сьогодні вчені вузу створюють їх понад 50 на рік. За словами ректора, для того, щоб студенти почували себе комфортно в таких ІТ-умовах, ЛНУ планує закуповувати недорогі ноутбуки, якими студенти зможуть користуватися в університеті для навчання.