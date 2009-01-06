Придністров'я замерзає без газу

Міністерство закордонних справ невизнаної Придністровської Молдавської Республіки направило 6 січня звернення до Росії і України, а також голови місії ОБСЄ в Молдові та спеціального представника Європейського Союзу, в яких інформує зарубіжних дипломатів про ситуацію навколо припинення постачань природного газу в регіоні, що призвело до припинення гарячого водопостачання і поступового зниження температури в системах опалення.

Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в прес-службі МЗС ПМР, у документі наголошується, що "такі дії позначаться на всіх без винятку жителях Придністров`я, включаючи найвразливіші верстви населення - на дітях, жінках, людях похилого віку, на пацієнтах установ системи охорони здоров`я та інших, які найближчим часом залишаться без тепла, попри постійне зниження температури повітря".

МЗС Придністров`я вважає, що розвиток подій в тому ж руслі "призведе до гуманітарної катастрофи в регіоні, відповідальність за яку нестимуть ті, хто залишив без тепла, в замерзаючих квартирах і лікарняних палатах сотні тисяч людей".

Сьогодні Росія, посилаючись на несанкціонований відбір газу на території України, скоротила об`єм транзитних постачань, призначених для Західної Європи, а також Молдови. Пізніше представники ВАТ Газпром звинуватили в перекритті експортних газопроводів Україну.