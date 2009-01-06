Через кризу в Ужгородській міськраді зменшать зарплати

Через фінансову кризу апарату Ужгородської міської ради зменшать зарплати. Про це в інтерв’ю закарпатським мас-медіа повідомив міський голова Ужгорода Сергій РАТУШНЯК.

За його словами, зберегти низку робочих місць у 2009 році в Ужгородській міській раді буде важко, але ще складніше - високі зарплати. Причина цього - фінансова криза.

«Реально надходження знизилися наприкінці 2008-го, бюджети по області й країні недовиконані. Ми свій ще якось «витягнемо» за рахунок перевиконання на 108 % два місяці тому, проте доведеться затягати паски», - прокоментував ситуацію С. РАТУШНЯК.

Починати затягування пасків мер Ужгорода планує з апарату Ужгородської міськради.

«Для того, аби уникнути суттєвих скорочень, «урізатимемо» виплати. Це не зачепить основну масу працівників, які отримують по 1200-1500 грн., але середній ланці зменшимо премію, а тим, хто отримує понад 3 тисячі, - ще й зарплату. Тільки таким чином можемо зберегти в міськраді штат у 250 осіб», - зауважив міський голова Ужгорода.