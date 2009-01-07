Київський метрополітен підбиває підсумки

Протягом 12 місяців 2008 р. Київським метрополітеном перевезено 663,9 млн. пасажирів. Зокрема, у грудні 2008 р. підземка надала послуги з перевезення 48,2 млн. пасажирам.

Як повідомляють у прес-службі КП “Київський метрополітен”, річний план перевезень пасажирів перевиконано на 2,5 %.

У порівнянні з 2007 р. кількість перевезених метрополітеном пасажирів збільшилась на 22,1 млн. пасажирів.

Середньодобові перевезення за 12 місяців 2008 р. становили 1,8 млн. пасажирів.

Найбільш завантаженою лінією метрополітену залишається Святошино-Броварська - тут перевезено 311,9 млн. пасажирів. На Куренівсько-Червоноармійській та Сирецько-Печерській лініях перевезено відповідно 192,8 млн. та 159,2 млн. пасажирів.

На Святошино-Броварській лінії найбільш завантажена станція — «Вокзальна», якою упродовж року скористалися 53,1 млн. пасажирів.

Найбільш завантаженою станцією Куренівсько-Червоноармійської лінії є станція «Либідська». За рік турнікети цієї станцій перетнуло 45 млн. пасажирів.

Станція «Лук`янівська» перевезла найбільше пасажирів на Сирецько-Печерській лінії — 35,9 млн. пасажирів.