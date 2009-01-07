Розорений мільярдер кинувся під потяг

Німецький мільярдер Адольф Меркле загинув під колесами потягу минулої ночі, повідомила німецька прокуратура. За попередньою версією, 74-річний бізнесмен звів рахунки з життям сам після того, як його холдингова компанія зазнала в результаті кризи багатомільярдних втрат, передає Associated Press. Цю версію підтверджує і джерело, близьке до розслідування інциденту, - за його словами, А.Меркле залишив передсмертну записку перед тим, як кинутися під потяг в районі м. Балубойрен на південному заході Німеччини.

А.Меркле володів диверсифікованим бізнесом - холдингова компанія VEM Vermoegensverwaltung, що належить йому, займалася як виробництвом і збутом лікарських препаратів, так і виробництвом цементу. Торік багатство А.Меркле оцінювалося в 9,2 млрд. дол. Бізнесменові належала найбільша в Німеччині компанія з оптового продажу ліків, а також частки у великому виробнику дженериків Ratiopharm International GMBH і виробників цементу HeidelbergCement AG.

З падінням фондових ринків почало стрімко танути і багатство А.Меркле; до того ж він зазнав великих збитків через акції Volkswagen AG, ціна яких спекулятивно злетіла у момент їх скупки з боку Porsche. В останні тижні VEM Vermoegensverwaltung вела марні переговори про залучення синдикованого кредиту мірою того, як боргове навантаження компанії зросло, а активи, навпаки, втратили в ціні.

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