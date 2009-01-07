У складний, нестабільний час труднощі для християнина надсилаються для порятунку, нагадує в своєму привітанні з Різдвом Христовим митрополит Донецький і Маріупольський, священноархимандрит Свято-Успенської Святогорської Лаври ІЛАРІОН.

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму Різдвяному посланні він сердечно привітав всіх «з найбільшим святом - Різдвом Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа!»

Митрополит нагадав, що «в наш складний нестабільний час труднощі життя для невіруючих стають спокусою і приводом для гріха, але для християнина ці труднощі є милість Божа, послана нам для нашого порятунку». ІЛАРІОН закликав «саме в цей час» прагнути «до єдності у дусі братської любові, терплячим несенням життєвих негараздів, до праці на благо ближнього».

«А Народжений в убогих Віфлєємських яслах Богодитя Христос не залишить Своїм благословенням всіх тих, хто шукає вузького шляху порятунку, сповненого скорботою і нестатків», - підкреслив у своєму посланні митрополит Донецький і Маріупольський .