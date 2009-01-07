Нафтогаз: для населення жодних обмежень поставок газу не буде

У зв`язку з ситуацією з поставками газу деяким українським підприємствам можуть бути обмежені його поставки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив глава НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА.

При цьому він підкреслив, що для населення жодних обмежень поставок газу не буде.

О.ДУБИНА повідомив, що сьогодні відбудеться нарада з керівництвом ДК «Укртрансгаз», на якій планується ухвалити рішення про подальші дії.

«Я думаю, що на населення, що стосується тепла в будинках, це не вплине жодним чином, можливо, ми ухвалимо рішення про обмеження деяких підприємств, і то частково», - сказав О.ДУБИНА.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня ВАТ «Газпром» припинив поставки газу в Україну через неузгодженість нового контракту на 2009 рік, однак продовжував здійснювати через українську територію транзит газу європейським споживачам.

Сьогодні вранці Росія припинила поставки газу європейським споживачам через територію України.