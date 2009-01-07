Експерт: Росія має дві причини для ескалації газового конфлікту

Експерт Школи політичної аналітики при НаУКМА Петро Бурковський пояснює ескалацію україно-російського газового конфлікту двома причинами.

Перша - це бажання Газпрома зсунути з мертвої точки два масштабних проекти газопроводів в обхід України: "Північний потік" (з Росії до Німеччини дном Балтійського моря) та "Південний потік" (з Росії до Болгарії дном Чорного моря).

"Тільки спекуляції на темі неспроможності української газотранспортної системи можуть повернути мільярди, які пішли з проекту "Північний потік", - зазначив Петро Бурковський.

Хоча насправді, додав він, усі експерти сходяться на тому, що найнадійніший Євразійський газотранспортний коридор можливий тільки на основі української ГТС, для чого Газпрому треба розвивати рівноправні та партнерські стосунки із Нафтогазом.

Друга причина ескалації газового конфлікту, на думку експерта, полягає в бажанні Росії штучно підвищити ціни на енергоносії та, зокрема, продати свій газ з підземних газосховищ, що був закачаний торік та відповідно обрахований ще за старими, вищими цінами (це пов`язано із значно вищою торішньою ціною на нафту).

"Якщо Газпром укладе довгострокові контракти - за високою ціною газ зі сховищ він продати вже не зможе. Тому Газпром розраховує отримати за цей газ високу ціну на спотовому ринку", - повідомив П.Бурковський.

За його словами, уже є відомості, що внаслідок україно-російського газового конфлікту на спотовому ринку Великобританії газ подорожчав на 22%.