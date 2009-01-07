Шредер пообіцяв Путину добудувати газопровід через два роки

Газопровід Nord Stream ("Північний потік") вступить до ладу в жовтні 2011 року, повідомив голова комітету акціонерів компанії-оператора проекту Nord Stream AG Герхард Шредер.

"Ми абсолютно впевнені, що якщо ми дотримуватимемось так плану і закону, то в жовтні 2011 року цей газопровід вступить до ладу", - сказав Шредер на зустрічі з прем`єром РФ Володимиром Путіним в Костянтинівськом палаці в передмісті Петербурга Стрельні.

Він зазначив, що Nord Stream - надзвичайно важливий проект для забезпечення енергетичної безпеки не тільки Німеччини, а й усієї Європи. При цьому цей газопровід є не заміною вже існуючих газопроводів, а доповненням до них, додав Шредер.

Газопровід "Північний потік" (Північно-Європейський газопровід, Nord Stream) планується прокласти дном Балтійського моря від Росії (Виборг) до Німеччини (Грайфсвальд). Першу нитку газопроводу довжиною близько 1,2 тисяч кілометрів з річною пропускною спроможністю 27,5 мільярда кубометрів передбачається ввести 2010 року. Роботи з будівництва другої гілки мають бути завершені до 2012 року.

Оператором проекту є компанія Nord Stream AG, частка російського "Газпрому" в якій становить 51%.

РІА "Новости"