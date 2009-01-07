Газпром каже, що ціна 450 доларів - це була "просто інформація"

ВАТ «Газпром» відзначає , що після відмови України від ціни в 250 дол. за 1 тис. кубометрів газу просто інформував про те, якою може бути ціна на паливо.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні під час телефонної конференції заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ.

«Це не є частиною переговорів, - сказав він. - Це просто інформація про те, скільки зараз коштує газ».

За словами представника «Газпрому», Україна відмовилася від «дуже спеціальної ціни» в 250 дол. за тисячу кубометрів, хоча ця ціна повністю відповідає принципам, закладеним у підписаному в жовтні 2008 року меморандумі між прем’єр-міністрами Росії та України Володимиром ПУТІНИМ та Юлією ТИМОШЕНКО. Водночас О.МЕДВЕДЄВ наголосив, що ціна в 201 долар за тисячу кубометрів газу (яку пропонує Україна – УНІАН) – дуже далека від принципів цього Меморандуму.

Як повідомляв УНІАН, Україна проводила переговори щодо постачання газу на 2009 рік до 31 грудня 2008 року. Україна вважала обгрунтованою ціною на наступний рік ціну в 201 дол. за тисячу кубометрів газу, а Росія пропонувала ціну в 250 дол. за тисячу кубометрів газу.

Після провалу переговорів прем’єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив, що Росія більше не пропонуватиме Україні ціну в 250 дол., а запропонує ціну на рівні 418-450 дол. за тисячу кубометрів.