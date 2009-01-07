Завтра прес-конференція керівників Нафтогазу та Укртрансгазу
23:29, 07 січня 2009Суспільство
2065
На тему "Ситуація з транзитом..."
8 січня у приміщенні ДК «Укртрансгаз» (Київ, вул. Кловський узвіз, 9/1) відбудеться брифінг за участі заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Володимира ТРІКОЛІЧА та директора ДК «Укртрансгаз» Я. МАРЧУКА на тему «Ситуація з транзитом російського газу територією України».
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НАК “Нафтогаз України”.
Початок – о 12.00.
Акредитація журналістів здійснюється за тел. 586-35-79 до 11.00.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter