Завтра прес-конференція керівників Нафтогазу та Укртрансгазу

8 січня у приміщенні ДК «Укртрансгаз» (Київ, вул. Кловський узвіз, 9/1) відбудеться брифінг за участі заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Володимира ТРІКОЛІЧА та директора ДК «Укртрансгаз» Я. МАРЧУКА на тему «Ситуація з транзитом російського газу територією України».

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НАК “Нафтогаз України”.

Початок – о 12.00.

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