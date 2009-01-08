Світові ціни на нафту знизилися на рекордні 12%

Ціни на нафту на світових ринках в середу знизилися на рекордні за останні сім років 12% на тлі повідомлень уряду США про зростання запасів сировини в країні, яке перевищило очікування експертів, повідомляє Reuters.

Відповідно до даних адміністрації США з питань енергетичної інформації, запаси нафти в країні збільшилися на 6,7 мільйона баррелів, що більш ніж у сім разів перевищило очікувану експертами цифру в 900 тисяч баррелів, зазначає агентство.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість лютневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 5,95 долара, що становить 12,25% вартості - до 42,63 долара за баррель.

Ціна лютневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 4,67 долара - до 45,86 долара за баррель.