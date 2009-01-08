Словаччина може відновити роботу закритої АЕС
01:00, 08 січня 2009Суспільство
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Якщо і далі не отримуватиме газ
Словаччина заявляє про можливість відновлення роботи АЕС, якщо і далі не отримуватиме російського газу.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив прем’єр-міністр країни Роберт ФІЦО.
За інформацією AFP, він зазначив, що країна може відновити роботу тільки-но закритої в рамках зобов’язань країни перед Євросоюзом АЕС в Ясловське Бохуніце, якщо постачання російського газу не відновиться в найближчі дні.
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