Словаччина може відновити роботу закритої АЕС

Словаччина заявляє про можливість відновлення роботи АЕС, якщо і далі не отримуватиме російського газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив прем’єр-міністр країни Роберт ФІЦО.

За інформацією AFP, він зазначив, що країна може відновити роботу тільки-но закритої в рамках зобов’язань країни перед Євросоюзом АЕС в Ясловське Бохуніце, якщо постачання російського газу не відновиться в найближчі дні.