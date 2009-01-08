Дніпропетровськ переводить частину підприємств на мазут

Дніпропетровська облдержадміністрація за результатами засідання обласного штабу по забезпеченню стабільного функціонування систем теплопостачання для населення рекомендувала промпідприємствам регіону перейти на альтернативні види палива або використовувати газ з власного резерву.

Про це вчора УНІАН повідомили в прес-службі ОДА.

«Якщо підприємства не готові до використання альтернативних видів палива та не мають власного резерву газу, керівництво таких промислових структур має відпрацювати варіант безаварійного призупинення споживання газу. Забезпечення газом населення регіону є пріоритетом, тож усі потужні споживачі газу регіону повинні в оперативному режимі кардинально зменшити обсяги використання газу», - наголошується у повідомленні прес-служби.

На засіданні штабу прийнято рішення про переведення на альтернативні види палива державних підприємств.

Зокрема, вже з 6 січня на використання мазуту переведено ДП «НВК «Електровозобудування». Такий крок дозволить вивільнити 13,3 тисяч кубометрів газу на добу. Продовжується аналогічна робота з іншими підприємствами регіону.

Обласний штаб також звернувся до всіх міських голів та голів райдержадміністрацій Дніпропетровщини з вимогою провести відповідну роботу із підприємствами, що розташовані на їхніх територіях.

Наразі фахівці обласного штабу із забезпечення стабільного функціонування систем теплопостачання для населення, до складу якого входять керівники обласних, міських газопостачальних структур та магістральних газогонів, продовжують у почасовому режимі здійснювати моніторинг тиску газу на вході у Дніпропетровську область та найбільші міста регіону. На виконання розпорядження голови Дніпропетровської обладміністрації, здійснюються всі заходи для забезпечення газом і теплом населення Дніпропетровщини. В області додатково задіяли газ Пролетарського виробничого управління підземного зберігання газу (використовують більше 8 млн. кубометрів газу щоденно).

Довідка УНІАН. Дніпропетровська область щодобово споживає близько 30 млн. кубометрів природного газу. З них 12,5 млн. кубометрів споживає населення регіону, 7,5 млн. – теплопостачальні компанії, 10 млн. кубометрів – промислові підприємства. Найбільші споживачі – ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», ВАТ «Дніпроазот», ВАТ «ДМК ім. Дзержинського», ВАТ «Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», ВАТ «Нижньодніпровський трубопрокатний завод»).