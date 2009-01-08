Делегація України вирушає в Брюссель (склад)

8-9 січня відбудеться візит делегації України на чолі з віце-прем’єр-міністром України у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорієм НЕМИРЕЮ до м. Брюссель з метою участі у заходах ЄС з газової проблематики.

Як повідомляється на Урядовому порталі, до складу делегації входять голова правління НАК „Нафтогаз України” Олег ДУБИНА, міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН, голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК, уповноважений Президента України з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ, представники МЗС України та НАК „Нафтогаз України”.

Українська делегація візьме участь у позачерговому засіданні Комітету Європейського парламенту у закордонних справах за участю делегацій України та Російської Федерації.

В рамках візиту Г.НЕМИРЯ також проведе робочі зустрічі з Президентом Європарламенту Хансом-Гертом ПЬОТТЕРІНГОМ, Президентом Європейської комісії Жозеф Мануелем БАРРОЗУ, комісаром Єврокомісії з питань енергетики Андрісом ПІБАЛГСОМ та іншими офіційними особами ЄС.