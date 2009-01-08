У Польщі запасів газу для стабільної роботи вистачить на три тижні

У Польщі з вечора 7 січня почалось обмеження споживання газу промисловими споживачами.

Водночас, як заявив віце-прем’єр Вальдемар ПАВЛЯК, Польща має достатні запаси газу, аби утримати у стабільному стані національну економіку упродовж трьох тижнів, повідомляє TVN24.

В.ПАВЛЯК обговорив у середу ввечері ситуацію з поставками газу до Польщі з Президентом Лехом КАЧИНСЬКИМ, погляди якого на вирішення газового конфлікту України та Росії відрізняються від урядових позицій.

В.ПАВЛЯК заявив, що зустріч, яка тривала 40 хвилин, мала на меті узгодити позиції Президента та уряду стосовно газового конфлікту напередодні візиту Л.КАЧИНСЬКОГО до Чехії та прем’єра Дональда ТУСКА - до Словаччини.

«Як уряд, так і Президент підкреслюють необхідність якнайшвидшого вирішення газової суперечки», - сказав В.ПАВЛЯК журналістам після зустрічі з Президентом.

За даними польських ЗМІ, Л.КАЧИНСЬКИЙ планує сьогодні у Празі обговорити російсько-український газовий конфлікт з владою Чехії, яка 1 січня головує у Європейському Союзі.

Сьогодні ж Д.ТУСК відвідає Братиславу, де відбудеться надзвичайний самміт країн Вишеградської групи (Польща, Чехія, Угорщина і Словаччина), присвячений газовій суперечці.

Раніше Л.КАЧИНСЬКИЙ, за даними польських ЗМІ, заявив, що Польща має стати на бік України у газовій суперечці з Росією. Водночас міністр закордонних справ Радослав СІКОРСЬКИЙ був більш стриманим у коментарях, закликавши не загострювати конфлікт.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі зранку 7 січня припинено поставки російського газу через українську газотранспортну систему (через яку імпортує 40% від загального обсягу імпорту газу).

Польський національний нафтогазовий оператор PGNIG повідомив 7 січня, що завдяки більшим поставкам через білоруську ГТС компенсує недопоставки з України на понад 80%.

Крім цього, компанія почала відбір газу зі сховищ, які, за даними PGNIG, заповнені на 85%.

Польща для забезпечення внутрішніх потреб імпортує близько 60% газу, більш як 90% якого - з Росії та через російську ГТС від постачальників у Центральносхідній Азії.

PGNIG вперше заявив про скорочення поставок через Україну 2 січня на 11%.

6 січня польська компанія повідомила, що отримує через українську ГТС лише 15% від законтрактованого газу.

Польща отримує газ двома маршрутами: через Білорусь та Україну.