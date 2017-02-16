У львівських трамваях і тролейбусах можна купити квиток за допомогою смартфона

За даними прес-служби Львівської міськради, у всіх трамваях та тролейбусах міста пасажири матимуть змогу оплатити проїзд через спеціальний QR код - електронну програму для купівлі та компостирування квитка.

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«Програма успішно пройшла тестовий період. Впродовж двох тижнів безконтактним способом оплати користувалися пасажири на маршрутах: трамваїв №8, №3, №5 та №2, а також тролейбуса №13», - розповіли у ЛКП «Львівелектротранс».

Як зазначається, спочатку пасажир сканує QR код на віддалі 40-50 см (пристрій повинен бути підключений до інтернету), далі обрати - «Оплатити». Після оплати пасажир отримує у «Приват24» від контакту квиток, компостує його та показує контролеру.