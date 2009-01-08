В Україні минулої доби згоріло більше 20 людей

В Україні минулої доби сталося 178 пожеж, на яких виявлені тіла 21 загиблої людини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, у житловому секторі було зареєстровано 140 пожеж, на підприємствах – 2 пожежі та 3 - на транспорті. Вогнем знищені 65 будівель, 4 одиниці автотракторної техніки та 10,8 тонн кормів.