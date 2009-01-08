Долар на міжбанку росте
10:55, 08 січня 2009Суспільство
5547
Євро - 11,3035/11,6045 грн.
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,35/8,55 грн., котирування євро-гривні пішли вгору – 11,3035/11,6045 грн.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,на міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,3554/1,3556 дол. США (вівторок - 1,3404/1,3406 дол. США).
У вівторок, 6 січня, Нацбанк продавав долари за курсом 8,21 грн./дол. США.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter