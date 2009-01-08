У Запоріжжі маршрутка врізалася в тролейбус: 7 потерпілих

У Запоріжжі внаслідок зіткнення тролейбуса та маршрутного мікроавтобуса госпіталізовано 7 осіб.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому облуправлінні ДАІ, аварія сталася в центрі міста 6 січня ввечері.

О 22.00 на проспекті Леніна пасажирський мікроавтобус "Мерседес-Бенц", що рухався у напрямі вулиці Лермонтова, зіткнувся з тролейбусом, що рухався в зустрічному напрямі та повертав ліворуч у районі бульвару Шевченка . Внаслідок ДТП водія маршрутки та шістьох пасажирів мікроавтобуса з травмами різного ступеня тяжкості доставили в 5-у міську лікарню, повідомили в облДАІ.

Обставини та винуватця ДТП встановлюють.