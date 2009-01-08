Підприємства хімпрому України скоротили споживання газу на 50%

Підприємства хімічної промисловості України на прохання НАК “Нафтогаз України” тимчасово скоротили споживання газу на 50%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови правління НАК “Нафтогаз України” Володимир ТРІКОЛІЧ сьогодні на брифінгу в Києві.

“Ми попросили хімічні підприємства скоротити на 50% споживання газу на 1-2 дні. Це близько 15 млн. кубометрів на добу”, - сказав він.

При цьому В.ТРІКОЛІЧ додав, що “ми вирівняємо ситуацію і вже завтра почнемо відновлення газу в повному обсягу”.

Довідка УНІАН. До хімічних підприємств, які споживають газ як сировину, віднесені ВАТ «Дніпроазот», ВАТ «Рівнеазот», ВАТ «Концерн Стирол», ВАТ «Одеський припортовий завод», ВАТ «Азот», а також «Севєродонецьке об`єднання «Азот».