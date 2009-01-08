Розпочався другий етап евакуації українців з Гази

Сьогодні розпочався другий етап евакуації громадян України, які виявили бажання залишити територію сектору Газа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, за даними Посольства України в Державі Ізраїль, до пункту пропуску Ерез на ізраїльсько-палестинському кордоні прибуло близько 40 громадян України. Після перетину кордону колонна автобусів з евакуйованими громадянами прямуватиме територією Ізраїлю і прибуде до пункту пропуску Албені на ізраїльсько-йорданському кордоні. У згаданому пункті пропуску їх зустрінуть представники Посольства України в Йорданії, якому доручено забезпечити зустріч співвітчизників та надати їм всебічне сприяння і допомогу в поверненні в Україну.

Ситуація у Секторі Газа перебуває на постійному контролі в Посольстві України в Ізраїлі, Представництві України при Палестинській національній адміністрації, посольствах у Хашимітському Королівстві Йорданія, Арабській Республіці Єгипет та у Департаменті консульської служби МЗС України.