У перші дні жовтня знову потеплішає до 23°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 30 вересня в західній частині та північних областях мінлива хмарність, на решті території хмарна погода з проясненнями.

У східній половині країни дощі, місцями сильні дощі, грози. На решті території без істотних опадів, вночі та вранці подекуди тумани. Вітер переважно північно-західний, 5-8 м/с. Температура вночі - 8-13° тепла, у південній та східній частинах - 11-16°; вдень - 14-19°, на півдні, сході та заході країни місцями - 20-23°; в Карпатах вночі - 3-8°, вдень - 10-15°.

1-2 жовтня мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише в Криму, Приазов`ї та східних областях 1 жовтня короткочасні дощі. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, у західних областях південний, 3-8 м/с. Температура вночі - 5-10°, на півдні та сході - до 13°; вдень - 17-22°, на Закарпатті - до 25° (1 жовтня у східній частині - 14-19°); в Карпатах вночі - 2-7° тепла, вдень - 12-17°.

3-4 жовтня без істотних опадів, лише у західних областях 4 жовтня пройде невеликий дощ. Температура вночі - 9-15°, вдень - 17-23°.

У Києві та області 30 вересня мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний, 5-8 м/с. Температура у Києві вночі - 11-13°, вдень - 16-18°; по області вночі - 8-13°, вдень - 14-19°.

1-2 жовтня мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі - 5-10°, вдень - 17-22°.

3-4 жовтня без істотних опадів. Температура вночі - 9-14°, вдень - 17-22°.