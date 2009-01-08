Нафтогаз: газ на київські ТЕЦ подається в повному об'ємі

НАК "Нафтогаз України" продовжує постачання газу на київські ТЕЦ для опалювання і обігріву води в повному об`ємі. Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Володимир Триколич, передає РосБізнесКонсалтинг.

Він наголосив, що "Нафтогаз" припинив постачання газу для вироблення електроенергії "у зв`язку з недоцільністю в нинішніх умовах". "Київ достатньо одержить газу, щоб в квартирах було тепло", - сказав В.Триколич.