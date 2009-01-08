Зі сховища в банку зникло 2,5 млн. гривень

Прокуратура Судака у зв`язку з виявленням недостачі в одному з банків порушила кримінальну справу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата або заволодіння шляхом зловживання службовим становищем коштами в особливо великому розмірі).

У грошовому сховищі судацького відділення одного з банків не долічилися 2,5 млн. грн., 50 тис. доларів і майже 700 тисяч рублів.

Слідство з`ясовує, куди пішли кошти банку, хто причетний до їх незаконного вилучення.

Як відзначають у прокуратурі, коло підозрюваних осіб досить вузьке - доступ до сховища мала обмежена кількість банківських працівників.