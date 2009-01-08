У Секторі Газа загинула громадянка України та її 2-річна дитина

У Секторі Газа під час обстрілу загинула 36-річна громадянка України та її дворічна дитина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ з посиланням на інформацію Представництва України при Палестинській Національній Автономії.

Зокрема, за даними Представництва, “8 січня о 16.00 під час обстрілу ізраїльським танком району Туфах у східній частині Сектору Газа внаслідок вибуху снаряда у власній оселі загинула громадянка України Аль-Жар Альбіна Володимирівна, 28.07.1972 р.н. та її дворічна дитина”.

Крім того, до реанімаційного відділення місцевої лікарні госпіталізовано дванадцятирічну доньку загиблої.

Представництво вживає заходів з метою з’ясування деталей трагедії та встановлення контактів з рідними загиблих громадян України.

Ситуація, пов’язана з евакуацією громадян України з Сектора Газа, перебуває на постійному контролі в Посольстві України у Державі Ізраїль, Представництві України при Палестинській Національній Адміністрації, Посольствах у Хашимітському Королівстві Йорданія, Арабській Республіці Єгипет, Російській Федерації та в МЗС України.