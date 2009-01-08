У Донецьку через морози збільшено час подачі гарячої води

У Донецьку через морози час подачі гарячої води для населення збільшено на 6 годин – до 22 годин на добу.

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі підприємства «Донецькміськтепломережа», раніше гаряча вода подавалася 16 годин на добу, тепер насоси, що забезпечують гаряче водопостачання, зупиняються лише на дві години.

Як пояснили на підприємстві, таке рішення було ухвалене у зв`язку з різким похолоданням (до -20°) і розглядається керівництвом тепломережі як «акт доброї волі» по відношенню до городян.

Водночас в адміністрації тепломережі зазначили, що ситуація з постачанням газу на донецькі котельні залишається складною, і тому на підприємстві чекають «люб`язності» у відповідь від жителів Донецька - погашення боргів за послуги тепломережі.

«На жаль, у разі кардинального зменшення подачі газу на наші об`єкти як один з антикризових заходів розглядається повна зупинка гарячого водопостачання», - заявив заступник директора «Донецькміськтепломережі» з економіки Микола ЄРМОЛЕНКО.