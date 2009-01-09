Україна відмовилася від створення комітету спостерігачів

Українська сторона відмовилася від створення багатостороннього комітету спостерігачів за участю Газпрому, Міністерства енергетики Росії, спеціалізованих аудиторських компаній і компаній-покупців російського газу, наполягаючи на участі в організації моніторингу тільки України та Європейської Комісії. Про це повідомляє прес-служба Газпрому за підсумками візиту делегації газового концерну до Брюсселя.

Як зазначає Газпром, Єврокомісії був переданий протокол, що передбачає створення такого комітету. Проте документ наразі не підписаний Європейською комісією і "зустрів заперечення української сторони".

Водночас, як повідомляє Газпром, під час зустрічей О.Міллера з представниками Єврокомісії і Європарламенту була досягнута принципова домовленість про створення багатостороннього комітету незалежних спостерігачів для роботи на газовимірювальних вузлах газотранспортної системи України.

О.Міллер наголосив, що залучення незалежних спостерігачів дасть змогу в повному обсязі забезпечити постачання газу до Європи. За його словами, "Україна повинна негайно відновити транзит російського газу до Європи", тільки-но міжнародні спостерігачі з`являться на об`єктах української газотранспортної системи.

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