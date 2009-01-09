Китай сформує стратегічні резерви нафти, вугілля, міді тощо

Китай має намір до 2015 р. сформувати стратегічні резерви нафти, певних видів вугілля і ряду металів. Такі плани оприлюднило Міністерство земельних і природних ресурсів КНР. Зокрема, уряд має намір створити стратегічний запас міді, хрому, марганцю, вольфраму, а також деяких рідкісних металів, передає Reuters.

Нині Китай, який є одним з основних імпортерів і споживачів енергоресурсів, вже створює запаси нафти, користуючись сприятливою для нього кон`юнктурою на ринку.

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