Для боротьби з піратами створена Об'єднана опергрупа

П`ятий флот ВМС США в Бахрейні оголосив про утворення нової міжнародної військово-морської місії для боротьби з піратством в Аденській затоці, в Індійському океані та в Червоному морі, повідомило агентство Франс Прес.

Associated Press, в свою чергу, повідомляє, що начальником об`єднаного командування призначений контр-адмірал ВМС США Теренс Макнайт (Terence McKnight).

Місія одержала назву CTF 151 ("Combined Task Force 151") - "151-а Об`єднана оперативна група".

Як очікується, в роботі місії, яка почне виконувати свої функції вже в січні, візьмуть участь більше 20 держав, список яких поки не повідомляється.

У грудні 2008 року країни ЄС схвалили першу в історії Євросоюзу військово-морську місію "Аталанта". Передбачається, що вона триватиме рік. У ній задіяні військові кораблі та палубні вертольоти Великої Британії, Франції, Греції, Німеччини, Італії, Іспанії, Нідерландів і Бельгії, а також три літаки для розвідки на морі. Загальна чисельність особового складу, що бере участь в операції - 1200 осіб.

Місії доручений захист суден, що доставляють до портів Сомалі гуманітарні вантажі по лінії Світової продовольчої програми. Крім того, перед європейцями поставлене завдання захищати від нападу піратів всі транзитні судна, що проходять уздовж берегів Сомалі.

За даними ООН, впродовж 2008 року біля берегів Африканського Рогу зареєстровано 120 нападів піратів, захоплено 35 торговельних суден і 600 членів екіпажів. Нині, за даними ЗМІ, в полоні піратів залишаються 14 суден і близько 280 моряків.

РІА “Новости”