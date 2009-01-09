Фондовий ринок в Україні може зрости на 10-15%

За більш-менш стабільної політико-економічної обстановки в Україні і помірної інвестиційної активності українському фондовому ринку цілком до снаги вирости в 2009 році на 10-15%. Таку думку УНІАН висловив генеральний директор КУА «ІНЕКО-інвест» Олег МОРКВА.

При цьому він відзначив, що в умовах триваючої загальносвітової фінансової нестабільності, слабких показників у фінансово-виробничому секторі національних економік, недостатньому платоспроможному попиті на товарних ринках і бракові довіри системних інвесторів українському біржовому ринку буде дуже складно показати бодай якесь суттєве зростання.

О.МОРКВА також додав, що за розвитку політико-економічної ситуації за песимістичним сценарієм і остаточним згортанням в Україні інвестиційних програм український біржовий ринок може за 2009 рік впасти додатково ще на 20-30%.