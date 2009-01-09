Європарламент звинувачує рівною мірою і Москву, і Київ

В той час, як члени української делегації у Брюсселі звинувачували Росію у веденні інформаційної війни проти України, депутати Європарламенту звинувачували рівною мірою і Москву, і Київ, відзначає Німецька хвиля .

Євродепутати під час спеціальних у четвер слухань піддали критиці позицію обох сторін газової суперечки. За словами депутата від Німеччини Александра Ламбсдорффа, Україна можливо й не перекривала газу до Європи, але є винною у кризі, оскільки вчасно не завершила переговори із російським “Газпромом”, а це в свою чергу призвело до відключень газу.

Євродепутати зауважили, що внутрішньополітична боротьба в Україні теж відіграла у конфлікті певну роль. “Я сподіваюся, що принаймні питання, чи можна вважати прийнятною для України ту чи іншу ціну на газ не стане приводом для змагань між президентом та прем`єром України”, - сказав Євродепутат від Німеччини Міхаель Ґалер. Водночас, парламентарій від Болгарії Євгеній Кірілов звинуватив обидві сторони конфлікту у застосуванні неприйнятних методів. “Як можуть дві найбільші держави Європи поводитися так нецивілізовано та безвідповідально!“, - висловив своє здивування євродепутат.