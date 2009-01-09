У Житомирі відключили гарячу воду: тиск газу недостатній

У Житомирі у зв’язку із недостатнім тиском газу припинено подачу гарячої води населенню.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, міський голова Віра ШЕЛУДЧЕНКО наголосила на прес-конференції, що в обласному центрі склалася складна ситуація із забезпеченням міста газом.

"Через зниження тиску у газових мережах та необхідність збереження теплопостачання припинено подачу гарячої води до житлових будинків", - сказала В.ШЕЛУДЧЕНКО.

За її словами, рівень проплат населення за спожите тепло є недостатнім, тому В.ШЕЛУДЧЕНКО наголосила на необхідності вчасно розраховуватися за отримані послуги.

В.ШЕЛУДЧЕНКО пояснила, що ДК «Газ України» ставить досить жорсткі умови перед споживачами - надає ліміти газу лише після повного погашення боргів та здійснення передоплати.

Житомирський міський голова також поінформувала, що заборгованість населення міста за природний газ становить на 1 січня цього року 7 млн. 906 тис. грн., і наголосила, що міська влада звернулася до житомирян з проханням до 20 січня повністю розрахуватись за спожите тепло.

Як повідомляв УНІАН, восени минулого року на початку опалювального сезону вперше за останні п’ять років гарячу воду почали отримувати майже усі мешканці багатоповерхівок Житомира, де є централізоване гаряче водопостачання.