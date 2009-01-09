В обмінниках долар перевалив за 9

Курс продажу долара в обмінних пунктах у центрі Києва коливається від 8,90 до 9,30 грн./дол. США.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційних сайтах комерційних банків, на сьогодні встановлені наступні курси гривні до долара і до євро:

“Укрсоцбанк”: долар США – 8,70/8,71 грн., євро – 11,20/12,00 грн.;

“Укргазбанк”: долар США – 8,40/9,00 грн., євро – 11,40/12,40 грн.;

“OTP Банк”: долар США – 8,50/9,00 грн., євро – 11,58/12,38 грн.;

“Ощадбанк”: долар США – 8,50/8,80 грн., євро – 11,40/12,00 грн.;

“Укрексімбанк”: долар США – 8,50/8,85 грн., євро – 11,50/12,20 грн.

Офіційний курс гривні по відношенню до долара на сьогодні не змінився і становить 7,70 грн./дол. США.